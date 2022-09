Lichaam van door overstroming meegesleurd Italiaans jongetje (8) na acht dagen teruggevonden

Vlaming getuigt over schade na overstro­min­gen in Italië: "Er liggen auto's aange­spoeld op rotondes”

In De Marken, een regio aan de Adriatische kust van Italië, is er enorme schade na zware regenval en overstromingen. Lokale Vlaming Nadine Van de Veire beschrijft de schade in de omgeving. Onder meer in de stad Ancona zouden er volgens de autoriteiten minstens zes mensen om het leven gekomen zijn.

16 september