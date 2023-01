Lichaam van Britse Laura (38), die drie jaar geleden overleed, gevonden in “gemummificeerde toestand”: “Achtergelaten om te sterven”

Oostenrijk­se politie ontdekt baby en vijf kinderen in wijnkelder: vermoede­lij­ke vader aangehou­den

In een wijnstreek in het uiterste noordoosten van Oostenrijk zijn zes kinderen in een wijnkelder ontdekt die nergens staan ingeschreven en bij de overheden niet bekend waren. De vermoedelijke 54-jarige vader is aangehouden, meldt de politie in Hadres, dat in het 'Weinviertel' ten noorden van Wenen ligt en een van de belangrijkste wijnstreken van het land is.

15:12