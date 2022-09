Lichaam van Brit die hulp verleende in Oekraïne vertoont “tekenen van marteling”

Het lichaam van een Britse hulpverlener die in april door pro-Russische separatisten gevangen werd genomen, is aan Oekraïne overhandigd met “mogelijke tekenen van zware marteling”, aldus de minister van Buitenlandse Zaken van het land, Dmytro Kuleba.

Paul Urey, 45 jaar, uit Warrington in Groot-Brittannië werd in april gevangen genomen door pro-Russische separatisten, samen met een andere Brit, Dylan Healey. De twee mannen werden later beschuldigd van “huurlingenactiviteiten” door de zelfbenoemde Volksrepubliek Donetsk (DNR), maar in juli kondigden de Russische gevolmachtigde autoriteiten aan dat Urey was overleden als gevolg van “ziekte en stress”.

Woensdag schreef Kuleba op Twitter dat het lichaam van Urey was gevonden en dat het mogelijke tekenen van marteling vertoonde. “Het vasthouden en martelen van burgers is barbaars”, postte hij. “Ik betuig mijn diepste medeleven aan familieleden en naasten van Paul Urie. Hij was een dappere man die zich inzette om mensen te redden.”

“Oekraïne zal hem en zijn daden nooit vergeten. We zullen de daders van deze misdaad identificeren en hen ter verantwoording roepen. Ze zullen hun straf niet ontlopen.”

Urey en Healey, beiden omschreven als onafhankelijke hulpverleners, werden bij een controlepost opgepakt toen ze op weg waren om een vrouw en twee kinderen te helpen, aldus het non-profit Presdium Network, dat in Oekraïne actief is, maar het tweetal niet in dienst had.

Begin mei verscheen een geboeide Urey op de Russische staatstelevisie, waar hij de Britse regering bekritiseerde en kritiek uitte op de berichtgeving in de Britse media over de invasie van Rusland. De volgende maand kondigde Daria Morozova, een vertegenwoordiger van de bezettingsautoriteiten van Donetsk, de dood van Urey aan.

“Jullie zijn moordenaars”

De moeder van Urey, Linda, had eerder gezegd dat haar zoon diabetes type 1 had, waarvoor dagelijks insuline moest worden toegediend. Toen ze hoorde van de dood van haar zoon, schreef ze op Facebook: “Waarom hebben jullie hem laten sterven? Ik wil antwoorden. Waarom hebben jullie hem niet vrijgelaten? Ik haat jullie allemaal. Ik ben absoluut woedend, echt waar. Moordenaars, dat is wat jullie zijn”.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg verantwoording bij Andrei Kelin, de Russische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, na Urey’s dood. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Liz Truss, zei dat ze “geschokt” was door de berichten over de dood van Urey en dat Rusland “de volledige verantwoordelijkheid moet dragen”.

Dylan Healy en vier andere buitenlanders die in Oost-Oekraïne gevangen zijn genomen, hebben onschuldig gepleit op beschuldiging van huurlingactiviteiten en het volgen van trainingen om met geweld de macht te grijpen. Zij zouden de doodstraf kunnen krijgen van Rusland. De volgende rechtszitting in hun zaak is gepland voor oktober, volgens het Russisch persagentschap RIA Novosti.