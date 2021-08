Lichaam jongetje van onder puin gehaald na instorting appartementencomplex in Spaanse badplaats

In de Spaanse badplaats Peñíscola, 140 kilometer ten noordoosten van Valencia, is gisteravond een deel van een appartementencomplex ingestort. Deze ochtend troffen de hulpdiensten het levenloze lichaam van een jongetje aan. Gisterenavond konden de reddingsdiensten een 15-jarige tienerjongen levend van onder het puin halen. De brandweerlieden zoeken zeker nog naar één vermiste vrouw.

De krant El Pais meldt dat de hulpdiensten vandaag rond 7.45 uur het levenloze lichaam van een jongen hebben aangetroffen. Slachtofferhulp vangt momenteel de familie van het overleden kind op.

De reddingsdiensten konden gisterenavond een tienerjongen levend van onder het puin halen. “We kregen contact met een tienerjongen die reageerde op ons geroep. We hebben geprobeerd te voorkomen dat hij het bewustzijn zou verliezen. Uiteindelijk konden we hem bevrijden. Hij was bedolven onder platen, wat de situatie zeer onstabiel maakte”, zegt een brandweerofficier aan El Pais. De tiener werd overgebracht naar het ziekenhuis van Vinar.

De tienerjongen vertelde aan de hulpdiensten dat er nog een vrouw op dezelfde verdieping stond vlak voor het gebouw instortte. De reddingswerkers zijn momenteel op zoek naar haar met behulp van honden. Het is niet duidelijk of zij nog leeft.

Volgens de gemeente waren er acht woningen en woonden er ongeveer dertig mensen. Burgemeester Martínez zei dat zeker is dat een deel van hen niet thuis was. Hij vraagt om het gebied voldoende vrij te laten om de goede werking van de reddingsdiensten niet te belemmeren. Ook veroordeelt hij de “laffe daad” van enkele buurtbewoners die na de ramp op zoek gingen naar smartphones en andere waardevolle zaken in het puin.

Waardoor het gebouw instortte is niet duidelijk. Het complex is gebouwd in de jaren negentig.

