Lichaam gevonden in vrieskist van 82-jarige man in Landgraaf in Nederland

Wagnerbaas en Tsjetsjeen­se leider chanteren Russische legerlei­ding volgens denktank: “Vermoede­lijk met succes”

Het lijkt erop dat Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin en de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov elkaar gevonden hebben in Oekraïne. Volgens de Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW) zouden ze de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe en de stafchef van het Russische leger, generaal Valeri Gerasimov, chanteren, met als doel de Wagnerhuurlingen in Bachmoet van meer munitie te voorzien. President Vladimir Poetin zou het laten gebeuren.