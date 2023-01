Lichaam gevonden in busje waarmee schutter die 10 mensen neerschoot tijdens feestelijkheden Chinees Nieuwjaar mogelijk wegvluchtte

Bij een grote schietpartij in de Amerikaanse staat Californië zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Dat zegt de politie van de stad Monterey Park - even ten oosten van Los Angeles - aan Amerikaanse media. Er zijn ook tien gewonden. In het busje dat gezocht werd vanwege de dodelijke schietpartij in Californië is volgens Amerikaanse media het lichaam van een man gevonden. Het zou gaan om de bestuurder van het voertuig, maar of dit ook de schutter is die dit weekend zeker tien mensen doodschoot is voorlopig onduidelijk.

The Los Angeles Times meldt op basis van anonieme politiebronnen dat het mogelijk om zelfmoord gaat. Volgens de krant waren er al kogelgaten in het voertuig te zien voordat de politie arriveerde. Het busje is aangetroffen in de stad Torrance, ten zuiden van Los Angeles, en iets meer dan 40 kilometer van Monterey Park, de stad waar de dodelijke schietpartij plaatsvond.

De politie heeft het nieuws nog niet bevestigd. “Zou het onze verdachte kunnen zijn? Mogelijk. Wij onderzoeken die mogelijkheid”, was alles wat korpschef Robert Luna er voorlopig over kwijt wilde.

Tien doden

De schietpartij vond zaterdagavond plaats even na 22 uur lokale tijd (zondagochtend 7 uur onze tijd) in een wijk in Monterey Park waar zich vele Aziatische zaken bevinden. De schutter opende het vuur in een nachtclub, een uur nadat in de stad groots het Chinees Nieuwjaar was gevierd. Volgens de politie zijn er zeker tien doden en tien gewonden gevallen. Sommige gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De schutter zou een Aziatische man zijn, die nog steeds op vrije voeten is, zo zei de sheriff van Los Angeles County zondag. “Op dit moment is onze zeer voorlopige beschrijving een Aziatische man”, zei sheriff Robert Luna tijdens een persconferentie in Monterey Park, waar veel mensen van Aziatische afkomst wonen. Op foto's die de politie van de schutter verspreidde, draagt hij een bril en een opvallende muts.

Motief?

De schutter was al gevlucht voordat de politie bij de club arriveerde. Zijn motief is niet duidelijk.

De politie kijkt ook of er een verband is met een mogelijke schietpartij in een dansclub in Alhambra. Ook in die stad, die naast Monterey Park ligt, wonen veel Aziatische Amerikanen. Monterey Park en Alhambra liggen zo’n 13 kilometer ten oosten van Los Angeles.

Semiautomatisch wapen en extra munitie

Er zijn nog weinig details over de schietpartij bekend. Getuigen zeggen tegen de krant ‘Los Angeles Times’ dat de dader met een semiautomatisch geweer willekeurig om zich heen schoot. Hij zou ook munitie bij zich hebben gehad om zijn geweer te kunnen herladen. Volgens aanwezigen in de club is de eigenaar van de nachtclub een van de doden.

Verder is duidelijk dat het erg druk was in de wijk, wegens het vieren van het Chinees Nieuwjaar. Twee ooggetuigen hoorden schoten, maar ze dachten aanvankelijk dat het vuurwerk was.

Tienduizenden mensen waren eerder op de dag samengekomen in Monterey Park voor het begin van een tweedaags festival, een van de grootste evenementen om Chinees nieuwjaar te vieren in de regio. De aanwezigen kochten onder meer Chinese etenswaren en sieraden. Het nieuwjaarsfestival van zaterdag was gepland van 10 tot 21 uur. De geplande festiviteiten van zondag zijn afgelast.

