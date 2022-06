Lichaam gevonden bij woning in Geleen, politie houdt er “ernstig rekening mee” dat het om vermiste Gino gaat

Na het aanhouden van een verdachte in het onderzoek naar de vermissing van Gino van der Straeten, is vanmorgen bij een woning in Geleen een lichaam aangetroffen. De politie houdt er ernstig rekening mee dat dit het lichaam van de negenjarige Gino is. Nader onderzoek vindt op dit moment plaats.

“We realiseren ons dat dit bericht enorme impact heeft op de familie en op iedereen die heeft bijgedragen aan de zoektocht”, meldt de politie, die ook aangeeft dat momenteel geen verdere informatie bekend kan worden gemaakt. Op een later moment vandaag zal aanvullende informatie worden gedeeld in een persconferentie.

Zo verliep de verdwijning van Gino (9) • Woensdag: Gino (9) speelt ‘s avonds nog voetbal op een speelplein in het Nederlandse Kerkrade. Om 21 uur is hij nergens te bespeuren. • Donderdag: Er wordt een grootschalige zoektocht gestart. Later op donderdag wordt in Landgraaf, zo’n 7 kilometer verder, een step gevonden: het lijkt de step van Gino te zijn. • Vrijdag: Er wordt “iets” gevonden vlakbij een scoutinggebouw in Kerkrade: het zou om kleren gaan. De politie wil niet bevestigen of de spullen te maken hebben met Gino. • Vandaag: Om 4 uur ‘s nachts wordt een verdachte aangehouden. Het gaat om een man uit Geleen die mogelijk betrokken is bij de verdwijning van Gino. ‘s Middags meldt de politie dat er een lichaam is gevonden in Geleen.

De man die is opgepakt voor de vermeende ontvoering van Gino deed zelf een beroep op advocaat Sjanneke de Crom. “Hij had aangegeven dat hij mij graag als zijn advocaat wilde.” Volgens ‘Limburg 1' zou het gaan om de 22-jarige Donny M. uit Geleen, al kan de politie dit nog niet bevestigen. De man is een bekende van politie en justitie, maar advocate Sjanneke de Crom wil daar verder niet op ingaan. “Deze man is mijn cliënt, maar ik ga verder niet in op deze of eerdere zaken”, laat zij weten aan ‘Limburg 1'. “Ik geef in dit stadium geen enkel commentaar. En ik verwacht dat dat de komende tijd zo zal blijven.” Ook op de vraag of de verdachte enige relatie heeft met het slachtoffer, wil De Crom niets zeggen. “Ik snap de vraag, maar daar ga ik nu echt niks over zeggen.”

De advocaat heeft inmiddels gesproken met haar cliënt. Hij zit nu nog niet in alle beperkingen, maar de verwachting is dat dat in de loop van de dag gaat veranderen. Dat betekent dat de verdachte met niemand contact mag hebben, behalve met De Crom en haar kantoorgenoot.

Ten tijde van de verdwijning van Gino waren drie kinderen en een man aan het voetballen op een speelveldje in Kerkrade. Of het gaat om deze man kan de politie nog niet zeggen. Wel zal er in de loop van vandaag meer informatie naar buiten komen, meldt een woordvoerder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gisteravond troffen burgers in Kerkrade (in het zuiden van Limburg) spullen aan die mogelijk verband houden met de vermissing van de 9-jarige Gino. Een gedeelte van een parkeerplaats en een speeltuintje bij het Vincent van Goghplein in Kerkrade werden door de politie afgezet. Even na 21 uur werd het gebied weer vrijgegeven. Het politieonderzoek is afgerond. De aangetroffen spullen zijn overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Om wat voor spullen het gaat wil de politie niet zeggen.

Bekijk hier nog eens de emotionele oproep van de zus van Gino:

Misdrijf

Het afgezette gebied werd bewaakt door leden van het Veteranen Research Team, dat eerder zelf ook zoekacties ondernam in het gebied vlak bij het Berenbos bij Kerkrade. Ook de plek waar de spullen gevonden zijn, ligt in die buurt. Beide zussen van Gino kwamen gisteravond kijken naar de verrichtingen van de recherche. De politie houdt vannacht geen zoekacties meer. Vanochtend worden de zoektochten hervat.

Gino, die eigenlijk in Maastricht woont, verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij bij zijn 32-jarige zus logeerde, omdat zijn moeder ziek is. Volgens een andere zus (21) ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, vlak bij zijn logeeradres. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn. Maar sindsdien is hij spoorloos. In de loop van donderdag werd een ‘amber alert’ verstuurd. Volgens de politie verkeert de jongen in levensgevaar en moet er rekening worden gehouden met een misdrijf.

Step

De familie van de vermiste Gino (9) houdt er rekening mee dat het jongetje bij een adres in Kerkrade in een auto is gestapt. Zus Kelly zegt dat een Duits zoekteam de familie heeft laten weten dat zijn spoor ophoudt bij een woning in die straat. Het Duitse team pikte met speurhonden het spoor van Gino op, op de plek waar hij het laatst is gesignaleerd. Dat spoor volgden ze tot aan een woning in de Hertogenlaan in Kerkrade. Daar hield het op. Het spoor liep volgens de zus van Gino niet tot de voordeur. De familie denkt om die reden dat Gino vanuit daar in een auto is meegenomen.

Volgens de familie is de step die donderdagavond bij het zwembad in Landgraaf is gevonden van Gino. De vrees dat hem iets ergs is aangedaan, groeit. De step werd een paar kilometer verderop gevonden, een afstand die Gino zelf nooit zou kunnen afleggen. Bovendien is hij nooit eerder weggelopen. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk zijn step is. De step had wel dezelfde kleuren als die van Gino: zwart met rode handvatten.