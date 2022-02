“Lichaam dat bergbeklimmers vonden in canyon Peru is niet dat van Natacha”

Het lichaam dat bergbeklimmers in het district Tapay in Peru hebben aangetroffen in hun zoektocht naar de vermiste Natacha de Crombrugghe (28) zou niet dat van de Belgische toeriste zijn. Dat meldt nieuwswebsite El Búho op basis van politie-informatie.