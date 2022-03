Lichaam 70-jarige Brit 10 jaar na zijn verdwijning gevonden in diepvriezer in voormalige Londense pub

Roy Bigg verdween in februari 2012. Zijn lichaam werd bijna tien jaar later pas teruggevonden in een diepvriezer van een voormalige pub in het oosten van Londen. Dat gebeurde op 15 oktober vorig jaar. De politie maakt dit nu bekend omdat de speurders op zoek zijn naar mensen die Roy Bigg hebben gekend.

Het waren bouwvakkers die het lijk van Bigg in oktober 2021 ontdekten. Ze waren aan het werk in het Londense Forest Gate, in een gebouw dat vroeger Simpson’s Wine Bar heette. De wijnbar bestaat intussen niet meer. De menselijke resten lagen er in een diepvriezer in de kelder. Het lichaam kon worden geïdentificeerd als dat van Roy Bigg via tandonderzoek. De autopsie kon de doodsoorzaak niet bepalen.

Bigg verdween in februari 2012. Hij is geboren op 8 september 1944 en was toen dus 67. De speurders konden nog niet nagaan wanneer hij voor het laatst is gezien. Ze menen dat Bigg ongeveer 70 was toen hij stierf. “We denken dat Roys lichaam een aantal jaren in de diepvriezer heeft gelegen”, verduidelijkt detective Kelly Allen. “Door te praten met mensen die hem kenden, kunnen we niet alleen zijn levensstijl en gewoonten bepalen, maar ook wanneer hij voor het laatst is gezien.”

“Het maakt niet uit of het lang geleden is dat je hem kende, of dat je hem slechts kort hebt gekend, alle informatie kan van groot belang zijn voor ons onderzoek”, voegt ze er nog aan toe.

