Libië krijgt extra Italiaanse hulp bij controle van migratie

Belg aangehou­den voor poging doodslag op Nederland­se politie­agent

16:50 Een 25-jarige Belg is in Nederland aangehouden voor poging doodslag op een politieagent. De Belg probeerde gisteren in Breda met zijn auto verschillende keren in te rijden op een fietsende agent. Die was ter plaatse geroepen na klachten over asociaal patsergedrag.