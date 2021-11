Libië beschuldigt België van lonken naar bevroren Libische tegoeden

"Wij hebben een probleem met België (...), een land dat wij als ontwikkeld land beschouwen. Er is in België blijkbaar (...) hebzucht naar Libische tegoeden", zei de bewindsman op de ministerraad volgens een video van die bijeenkomst die op de website van de regering te zien was. "De Belgische autoriteiten, en ik zeg het officieel, proberen nog eens de hand te leggen op het geld van de Libiërs in België.”

Om verduistering te voorkomen hebben de VN in 2011 de buitenlandse tegoeden en investeringen van Libië, beheerd door het soevereine fonds Libyan Investment Authority (LIA), onder sekwester geplaatst.



Deze tegoeden, door dictator Moammar al-Khadafi voor de val van zijn regime in 2011 versnipperd over meerdere continenten, zijn dikwijls de inzet van juridische geschillen tussen Tripoli en de landen waar die zich bevinden.

14 miljard euro

In België zou het naar schatting om ongeveer veertien miljard euro gaan en waarbij onder andere prins Laurent in de kijker staat. Steunend op een beslissing van de Belgische justitie in zijn voordeel probeert hij sinds 2014 tientallen miljoenen euro te recupereren die via zijn vzw Global Sustainable Development Trust in 2008 in Libië zijn geïnvesteerd. In 2017 ontstond er een polemiek omdat België een deel van de fondsen in obscure omstandigheden had vrijgegeven.

Binnenkort zal een Libische delegatie "zich naar België begeven" om te proberen de zaak op te lossen. "Wij staan er op het geld dat wij bij hen (in België) hebben te beschermen en te verdedigen", beklemtoonde Dbeibah. Hij dreigde ermee alle Libische tegoeden in België te zullen "terugtrekken", eenmaal die vrijkomen. "Het strekt ons niet tot eer zaken te doen met landen die proberen de hand te leggen op of ons geld te stelen", aldus de Libische premier.