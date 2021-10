Liberale fractie Europees Parlement moet op zoek naar nieuwe voorzitter

#extreem­weer: Italië geteisterd door 800 liter regen in 24 uur

20:40 Ongezien noodweer treft het noorden van Italië. In de streek rond Genua is de afgelopen 24 uur lokaal meer dan 800 liter regen gevallen. Dat is 2,5 keer zoveel als er in juli op een dag tijd in de provincie Luik viel en bijna evenveel als er op een heel jaar in ons land valt.