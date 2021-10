Libanon in complete duisternis door brandstoftekort bij twee grootste elektriciteitscentrales

VS en China hervatten gesprekken over oplossing handelsoor­log

9:02 Chinese en Amerikaanse onderhandelaars hebben hun gesprekken over een oplossing van hun handelsoorlog zaterdag, na een lange onderbreking, hervat. Begin deze week deed de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Katherine Tai de nieuwe China-strategie uit de doeken. Toen al was een snelle hervatting van de gesprekken aangekondigd, en vandaag had Tai een videogesprek met de Chinese vicepremier Liu He.