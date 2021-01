Libanezen mogen elf dagen niet buiten, zelfs niet om te wandelen of boodschappen te doen

Ter dood veroordeel­de VUB-gastdocent Djalali viert 49ste verjaardag in kleine isoleercel in Iran

9:19 De Iraans-Zweedse wetenschapper Ahmadreza Djalali wordt vandaag 49 jaar oud. Een verjaardag in mineur, want de ter dood veroordeelde gastdocent van de Vrije Universiteit Brussel zit nu al meer dan vier jaar opgesloten in Iran. De laatste 52 dagen bracht hij zelfs door in een kleine isoleercel. Vida Mehrannia, de vrouw van Djalali, maakte samen met Amnesty International een videoboodschap op de verjaardag van haar man.