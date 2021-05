LGBTQ+-gemeenschap in Ghana eist vrijlating van 21 activisten

Niemand weet nog hoeveel doden corona maakt in India: officieel al meer dan 300.000, maar waarschijn­lijk zeker 1.6 miljoen

11:47 Hoeveel doden heeft het coronavirus nu al echt gemaakt in India? Niemand die het nog kan zeggen. Volgens officiële cijfers van het land zou het gaan om ruim 300.000 overlijdens, maar de krant The New York Times berekende samen met experts dat het er in realiteit een pak meer zijn. In een voorzichtige scenario wordt gesproken over 600.000 coronadoden, maar waarschijnlijker is dat het er 1,6 miljoen zijn en mogelijk zelfs 4,2 miljoen.