Levering van Russisch gas via Nord Stream 1 hervat na onderhoud

Volgens de woordvoerder stroomde het gas bij de laatste telling ongeveer even snel als voor het onderhoud, wat neerkomt op zowat 67 miljoen kubieke meter per dag. “Dat komt overeen met 40 procent benutting van de maximumcapaciteit”, voegde hij toe. De aangekondigde hoeveelheden kunnen echter in de loop van de dag nog veranderen.

In juni had Moskou de capaciteit van de belangrijke pijpleiding al met 60 procent verminderd, met een nieuwe prijsopstoot van aardgas in Europa tot gevolg.

Volgens cijfers die vannacht op de website van de exploitant werden gepubliceerd zouden de leveringen op hetzelfde niveau worden hervat als voor het onderhoud dat vorige week begon. De Duitse netbeheerder constateerde echter dat de leveringscijfers inmiddels alweer naar beneden waren bijgesteld.

Via Nord Stream zou vandaag iets minder dan 30 miljoen kilowattuur gas per uur worden geleverd, of zowat 700 gigawattuur per dag. Het aangekondigde volume komt neer op ongeveer 40 procent van de capaciteit van de pijpleiding en is ongeveer hetzelfde als wat Rusland voor het onderhoud door Nord Stream stuurde.

De cijfers zijn wel onder voorbehoud, het gaat om zogenaamde nominaties. Voor netbeheerders zijn die belangrijk, maar ze kunnen tot kort voor de eigenlijke levering nog gewijzigd worden.

Volgens het hoofd van de Duitse netbeheerder Bundesnetzagentur, Klaus Müller, gebeurden er woensdagavond al dergelijke hernominaties. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom zou hebben laten weten dat donderdag zowat 530 gigawattuur zou worden geleverd, ofwel ongeveer 30 procent van de capaciteit, zo zei hij op Twitter. Eerder op woensdag bedroegen de nominaties volgens Müller nog 800 gigawattuur.

Prijsopstoot

Over de hervatting van de gasleveringen via Nord Stream 1 werd de afgelopen dagen volop gespeculeerd. Er rees bezorgdheid dat Russisch president Vladimir Poetin de gaskraan zou toedraaien als reactie op de Europese sancties vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

Al voor het onderhoud schroefde Gazprom de gastoevoer via de Nord Streamverbinding met 60 procent terug, met een nieuwe prijsopstoot van aardgas in Europa tot gevolg. Dat kwam doordat een gasturbine, die zorgt voor de stroming van het gas, voor onderhoud in Canada was en door sancties tegen Rusland niet meer terug mocht. Althans, dat was de lezing van Gazprom dat inmiddels ook overmacht heeft afgekondigd. Daarmee wil het staatsgasbedrijf vermoedelijk voorkomen dat het schadevergoedingen moet betalen.

Politieke spelletjes

Duitsland, dat in Europa het afhankelijkst is van Russisch gas, betichtte Rusland al van politieke spelletjes, maar lobbyde wel bij Canada om de gasturbine vrij te geven. Dat viel niet goed bij Oekraïne en hoeft ook geen garantie te zijn dat de gastoevoer op peil blijft. Duitsland zegt te verwachten dat Rusland de gastoevoer hervat en wijst op de contractuele verplichtingen van Gazprom. Tegelijkertijd laat de Europese Commissie weten ernstig rekening te houden met het stopzetten van de Russische gasleveringen.

De Russische president Vladimir Poetin gaf eerder deze week aan dat er weer gas gaat stromen, mits er aan voorwaarden wordt voldaan. Zonder bijvoorbeeld de gereviseerde turbine kan er volgens hem niet meer dan 20 procent van de normale hoeveelheid gas door de pijplijn. Gazprom zei woensdag al niet over de juiste documenten te beschikken om de turbine weer te installeren.

Als Rusland de gaskraan dichtdraait kost dat de EU gemiddeld tussen de 0,9 en 1,5 procent economische groei, schat de Europese Commissie. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) rekende deze week voor dat landen als Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Italië veel zwaarder zouden worden getroffen dan gemiddeld. Als de EU-landen samenwerken en gasvoorraden delen kunnen de gevolgen beperkt worden, aldus het IMF.

