Levering van F-16's aan Oekraïne is “aan het Witte Huis”, zeggen Londen en Berlijn

De Britse en Duitse ministers van Defensie hebben vandaag in Berlijn gezegd dat het “aan het Witte Huis” is om te beslissen of er F-16 straaljagers aan Kiev worden geleverd. Beide landen laten horen dat ze niet over de gevraagde F-16's beschikken, en dus geen actieve rol kunnen aannemen in de ‘straaljagercoalitie’.

“Wij hebben geen F-16's en we gaan geen Typhoon (vliegtuigen) leveren, maar we kunnen natuurlijk wel bijdragen aan training en ondersteuning, binnen de grenzen van het feit dat we geen F-16 piloten hebben”, klonk het bij de Britse minister Ben Wallace in Berlijn op een gezamenlijke persconferentie met zijn Duitse ambtgenoot Boris Pistorius.

Wallace werd gevraagd naar de “internationale coalitie” die Londen heeft voorgesteld om westerse gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te leveren. Hij zei dat de coalitie een “politieke steun” was, een “signaal aan Rusland dat wij er in principe geen bezwaar tegen hebben Oekraïne het vermogen te leveren dat het nodig heeft”. Het Verenigd Koninkrijk heeft al aangegeven dat het van plan is in de nabije toekomst Oekraïense piloten op te leiden.

Volodymyr Zelensky vraagt zijn westerse bondgenoten al maanden om moderne gevechtsvliegtuigen, maar ook Duitsland kan in een dergelijke alliantie geen actieve rol spelen, zegt Duitse minister van Defensie Pistorius. “We hebben noch de trainingscapaciteit, noch de vaardigheden, noch de vliegtuigen”, klinkt het. “Voor zover ik weet, het aan het Witte Huis is om te beslissen of de F-16 straaljagers kunnen worden geleverd” en dat “dit geen kwestie is die in Berlijn zal worden geregeld”, voegde Pistorius eraan toe.

“Er worden geen eisen aan ons gesteld” als het aankomt op de levering van gevechtsvliegtuigen, zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vandaag nog op de top van de Raad van Europa in Reykjavik. De Duitse regering richt zich op tanks, munitie, luchtverdediging en het opzetten van een “reparatiesysteem”, zei de Duitse leider.

“Duitsland zou echter wel militaire luchthavens beschikbaar kunnen stellen voor trainingen met F-16's door piloten uit andere landen”, aldus Marie-Agnes Strack-Zimmermann, voorzitster (FDP) van de defensiecommissie van de Bondsdag.

KIJK. Zelensky dringt aan op nood aan moderne gevechtsvliegtuigen in Oekraïne.