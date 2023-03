Levensverwachting in EU daalt opnieuw: Europeaan wordt gemiddeld 80 jaar oud

Als gevolg van de coronapandemie, is de gemiddelde levensverwachting van de Europeanen zeker twee jaar op rij gedaald, zo blijkt uit cijfers voor 2021 van Eurostat. In België was er na 2020 geen nieuwe daling meer en keerde dat cijfer een jaar later alweer terug naar het niveau van 2019.

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, stijgt de levensverwachting bij de geboorte elk decennium met zo'n twee jaar. Maar 2020 bracht daar verandering in: de gemiddelde levensverwachting in de EU daalde toen van 81,3 naar 80,4 jaar (-0,9). Een jaar later, in 2021, lag die nog lager op 80,1 jaar (-0,3).

Lees ook Meer Belgen gaan vroeger met pensioen, maar wel langer aan het werk

De hoogste levensverwachtingen in de regio werden in 2021 gemeten in Spanje (83,3 jaar) en Zweden (83,1 jaar), terwijl Bulgarije (71,4 jaar) en Roemenië (72,8 jaar) de laagste hadden.

In België maakte de levensverwachting na 2019 plots een forse duik, van 82,1 naar 80,9 jaar (-1,2). Enkel in Spanje (-1,6 jaar), Bulgarije (-1,5 jaar), Litouwen (-1,4 jaar), Polen (-1,4 jaar) en Roemenië (-1,4 jaar) was de daling nog scherper. Op een jaar tijd was dat voor België alweer rechtgezet, want de levensverwachting bedroeg er in 2021 weer 82,1 jaar.

Vrouwen vs. mannen

Uit de gegevens blijkt dat de levensverwachting nog steeds in alle lidstaten hoger is voor vrouwen dan voor mannen. Gemiddeld scheelt dat 5,7 jaar, maar in Letland (9,8) en Litouwen (9,3) is het gat bijna 10 jaar groot. België blijft onder het gemiddelde, met een verschil van 4,9 jaar.