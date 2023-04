LEVENSVERHAAL. Dankzij Mary Quant kreeg de wereld de minirok, gekleurde kousen en hotpants

De Britse modeontwerpster Mary Quant is op 93-jarige leeftijd overleden. Of ze dé bedenker is van de minirok, dat laten we in het midden, maar panty’s in felle kleuren en hotpants hebben we wel aan haar te danken en zonder haar zouden jonge vrouwen in de de Swinging Sixties zich nooit zo vrij hebben gevoeld. “Ze wilden vrijheid en plezier en dat vonden ze in korte rokken en niet in de kleren die hun moeders droegen.”