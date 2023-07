LEVENSVERHAAL. “Coronatijd was voor haar beste tijd ooit, dan hoefde ze haar masker niet op te zetten”: Nederlandse Sabrina (42) overleed onverwacht in haar slaap

“Ik weet niet eens meer hoe ik vroeger klonk”, Engelse vrouw staat plots op met een Welsh accent door buiten­lands­ac­cent­syn­droom

De Britse Zoe Coles praat sinds enkele weken met een Welsh accent. Enkele dagen daarvoor sprak ze met een Duitse tongval. En dat terwijl ze daarvoor een beschaafd Brits accent had. De oorzaak? Het buitenlandsaccentsyndroom. Dat is een spraakstoornis waardoor mensen plots met een buitenlands accent praten zonder dat ze dat willen. “Het is verschrikkelijk vermoeiend en ik weet niet eens meer hoe mijn oude stem klonk”, vertelt Coles op TikTok. Daar doet ze haar verhaal over hoe het syndroom haar leven overhoop gooide.