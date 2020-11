Levenslange celstraffen voor liefst 337 beklaagden tijdens belangrijk proces rond mislukte staatsgreep in Turkije

Joe Biden: "Dit is geen derde Oba­ma-ter­mijn”, waarschijn­lijk geen ministers­pos­ten voor Sanders en Warren

25 november De toekomstige regering van Joe Biden krijgt stilaan vorm en er zitten heel wat personen bij die ook al onder Barack Obama op een of andere manier dienden. Toch benadrukt Biden dat zijn presidentschap “geen derde Obama-ambtstermijn” zal zijn. Dat zegt hij in eerste grote interview na zijn overwinning met NBC News. De uitdagingen waar hij voor staat, zijn uniek, aldus Biden. Ministerposten voor progressieve Democraten als Elizabeth Warren en Bernie Sanders zitten er allicht niet in.