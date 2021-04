Levenslange celstraf voor 32 Turkse ex-militairen die link hadden met mislukte staatsgreep

Aanhangers van Erdogan riskeren tot 10 maanden cel voor heksen­jacht op Gülensympa­thi­san­ten: “Klanten durfden niet meer naar mijn restaurant te komen”

19 juni Op 15 juli 2016 vond in Turkije een mislukte staatsgreep plaats. President Erdogan beschouwde de in de Verenigde Staten wonende prediker Fethullah Gülen als het brein achter die coup. Dat Turks verhaal had gevolgen tot in Limburg. Restaurantuitbater Hasan Yetik (46) werd slachtoffer van een ‘heksenjacht’ op zijn zaak, omdat hij ervan beticht werd banden te hebben met de Gülenbeweging. De aanhangers van Erdogan riskeren nu een celstraf tot 10 maanden.