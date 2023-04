Levenslang voor stiefvader die meisje (2) vermoordde terwijl moeder sliep: “Meest mishandelde kind dat ik in mijn carrière zag”

De medische experts hadden het over 101 schrammen en blauwe plekken op Lola’s lichaam, grote schade aan haar ogen en ernstige verwondingen aan haar hersenen. Een van hen noemde Lola “het meest mishandelde en gewonde kind” dat ze in haar hele carrière gezien had. Dr. Deborah Stalker stelde ook dat verschillende van de verwondingen werden veroorzaakt door wapens.

Bevan stuurde ook een verontrustende video van Lola’s levenloze lichaam naar zijn moeder. Hij probeerde haar in de beelden op te pakken en weer op haar voeten te zetten, waarna ze echter weer slap op de grond viel. “Ze is weg. Ze is weg”, zei Bevan tegen de camera.

Moeder lag te slapen

Lola’s moeder werd schuldig bevonden aan het veroorzaken of toestaan van de dood van haar dochter en kreeg zes jaar gevangenisstraf. De politie accepteerde, vanwege inactiviteit op haar mobiele telefoon, dat de vrouw sliep toen Bevan de aanval op haar dochter uitvoerde. Het enige dat Sinead gehoord had, zei ze, was “een knal en een schreeuw” in Lola’s slaapkamer. Ze beweerde dat ze naar haar dochters kamer was gerend en Lola zonder zichtbare verwondingen op Bevans schoot had zien zitten. Ze beschreef hoe Bevan haar gerust had gesteld, waarna ze weer naar bed was gegaan.