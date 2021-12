Levenslang voor moord die “op vraag van Rusland” gepleegd werd in Berlijn

Buitenland Proces tegen huurmoord in opdracht van Rusland gestart in Berlijn

In Berlijn is het proces van start gegaan tegen een 55-jarige man die vorig jaar in de Duitse hoofdstad een huurmoord zou hebben gepleegd in opdracht van de Russische staat. Door de zaak dreigen de diplomatieke spanningen tussen Berlijn en Moskou verder op te lopen.

