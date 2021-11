Levenslang voor Duitse moeder die vijf kinderen doodde

Abdeslam op proces in Parijs: “Ik wilde een gezin, maar heb dat moeten opgeven toen ik me op project heb gestort waarvan ik nu ben beschul­digd”

Tijdens het proces van de jihadistische aanslagen die op 13 november 2015 in de Franse hoofdstad plaatsvonden, stelt het speciale hof van assisen van Parijs vragen aan de hoofdverdachte, Salah Abdeslam. Er wordt ingezoomd op zijn opleiding en zijn leven voor de aanslagen. Hij beschrijft zichzelf als een “kalm” kind en een “goede leerling”. Zijn jeugd in Sint-Jans-Molenbeek komt eveneens aan bod. “Molenbeek is klein, iedereen kent elkaar.” Hij praat ook over zijn leven in de gevangenis: “Zelfs dieren worden zo niet behandeld”. Ook Mohamed Abrini, de ‘man met het hoedje’ komt aan het woord. Volgens Abrini slaagt 80 procent van de jongeren die opgroeien in Sint-Jans-Molenbeek niet in het leven, slechts 20 procent lukt het wel. “Ik maak deel uit van zij die niet geslaagd zijn.”

2 november