Levenslang gevraagd voor Salah Abdeslam en Mohamed Abrini voor aanslagen in Parijs

Tegen de 20 verdachten die terechtstaan in het proces rond de aanslagen in Parijs van 13 november 2015, zijn straffen van vijf jaar tot levenslang geëist. Het openbaar ministerie eiste de zwaarste straffen voor Salah Abdeslam en Mohammed Abrini, de “man met de pet” van de aanslagen in Brussel.

"De mensen die deze verachtelijke misdaden hebben gepleegd, zijn niets meer dan gewone terroristen, criminelen", zo zei officier van justitie Nicolas Le Bris bij het begin van zijn laatste toespraak.

Aan het einde van zijn requisitoir zullen Nicolas Le Bris en zijn twee collega's van de Pnat, Camille Hennetier en Nicolas Braconnay, naar verwachting de straffen bekendmaken die zij willen voor Salah Abdeslam en zijn 19 medebeklaagden.

"De bloeddorstige woede van deze misdadigers was grenzeloos", aldus Nicolas Le Bris, die de aanslagen voor het Stade de France, op de terrassen van Parijse cafés en in de Bataclan in detail beschreef.

"In de concertzaal was het een bloedbad, een bloedbad dat zij wilden aanrichten", zo zei hij: "Helaas zijn ze daarin geslaagd".

"Lafheid zou het motto kunnen zijn van Islamitische Staat (IS)", zei Le Bris nog.

Reconstructie

Sinds woensdag reconstrueren de drie vertegenwoordigers van de Pnat nauwgezet "de puzzel" van de ergste aanslagen die op Franse bodem zijn gepleegd, vanaf het ontstaan van het in Syrië geboren project tot de rekrutering van "geharde jihadisten" door de IS, tot de laatste voorbereidingen.

Tijdens de eerste elf uur van hun slotpleidooi hebben de officieren van justitie in een nauwkeurige en soms droge uiteenzetting de beschuldigingen ontleed tegen de 20 beklaagden die naar het Bijzondere Hof van Assisen van Parijs zijn verwezen.

Gaten in verdediging

Het openbaar ministerie schoot donderdag al grote gaten in de verdedigingsmuur van Salah Abdeslam. De 32-jarige Fransman, die bijna het hele onderzoek heeft gezwegen, zei tijdens de hoorzitting meermaals dat hij "uit menselijkheid zijn explosievengordel niet tot ontploffing had gebracht op de avond van de aanslagen".

Hij zei dat hij zich "op het laatste moment" bij de jihadistische cel had aangesloten en ontkende dat hij "een echte rekruut" of zelfs een "vervanger" was geweest, aldus Nicolas Le Bris donderdag.

"Hij probeert je in slaap te wiegen," zei de magistraat vrijdag.

De jeugdvriend van Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, de "man met de pet" van de aanslagen in Brussel in maart 2016, was ook "voorzien" voor 13 november, aldus het OM. De dag voordien had hij de commando's vergezeld van Brussel naar de Parijse regio.

"Zijn overhaaste vertrek in de nacht van 12 op 13 november 2015, als gevolg van een terugtrekking op het laatste moment, vormde een onvoorziene gebeurtenis voor alle leden van de commando's", aldus Nicolas Le Bris.

De aanklager zei overtuigd te zijn dat 11 mannen deel moeten hebben uitgemaakt van de commando's. Het OM is er ook van overtuigd dat de beschuldigden Osama Krayem en Sofien Ayari "op de avond van 13 november een aanslag zouden plegen" op de luchthaven van Schiphol in Amsterdam.

Het "waarom" van hun terugtrekking blijft een mysterie, maar ze zijn de "twee overlevenden van de Nederlandse commando's", aldus Nicolas Le Bris.

De verdediging krijgt vanaf maandag het woord voor veertien dagen. Het vonnis wordt op 29 juni verwacht.