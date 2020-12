Levenslang geëist voor Thalys-terrorist Ayoub El Khazzani

Op 21 augustus 2015, enkele maanden voor de aanslagen van 13 november in Parijs, opende Khazzani het vuur in de Thalystrein Amsterdam-Parijs. Hij was op die trein gestapt in Brussel en was gewapend met een kalasjnikov en negen volle laders. De Marokkaan werd aangestuurd door Abelhamid Abaaoud, de coördinator van de cel van terreurgroep Islamitische Staat (IS) die de aanslagen in Frankrijk en België pleegde in 2015 en 2016.