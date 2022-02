Levenslang geëist voor moordenaar van 8-jarige Maëlys

India Dertien vrouwen sterven nadat ze in diepe put vallen tijdens huwelijks­ce­re­mo­nie in India

Dertien vrouwen en meisjes zijn in de staat Uttar Pradesh, in het noorden van India, om het leven gekomen nadat ze in een diepe put waren gevallen. Het tragische ongeval gebeurde tijdens een bruiloftsceremonie in de plaats Kushinagar, zo meldt de lokale politiechef Akhil Kumar.

