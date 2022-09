Levensduurverlenging Duitse kerncentrales waarschijnlijker, zegt minister

21 vrouwelij­ke bezoekers slachtof­fer van geweld op Oktober­fest in München

Minstens 21 vrouwen en meisjes hebben tijdens de eerste week van het Duitse Oktoberfest in München seksueel of fysiek geweld ervaren op het festivalterrein, zo blijkt uit een tussentijds rapport van het project ‘Safe Oktoberfest for girls and women’.

