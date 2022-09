Levensduurte en klimaat zijn hogere mondiale prioriteiten dan Oekraïne, zo blijkt uit grote opiniepeiling

De meest mensen vinden de levensduurte en klimaat een groter probleem dan de bevrijding van Oekraïne, zo blijkt uit een enquête die de bezorgdheden over de hele wereld weergeeft. In Polen, Groot-Brittannië en Kenya was er het meeste steun voor Oekraïne, in India, Indonesië en Servië het minst. De grootste bezorgdheid over alle landen heen was de opwarming van de aarde.

In 22 verschillende landen en bij meer dan 21.000 burgers werd er gepolst naar de grootste zorgen. De peiling werd uitgevoerd door Datapraxis en YouGov en was een opdracht van de Open Society Foundations. De cijfers werden vrijgegeven in aanloop naar de Algemene Vergadering van de VN later deze maand.

Een van de belangrijkste conclusies was de mate waarin het mondiale zuiden minder betrokken is bij de oorlog in Oekraïne dan Europeanen. Als er gevraagd werd naar de top drie van hun prioritaire problemen, noemden de kiezers vaker de klimaatcrisis en de kosten van levensonderhoud dan Oekraïne. De klimaatcrisis kreeg uiteindelijk de hoogste prioriteit, met 36 procent van de respondenten die het als een van de drie belangrijkste problemen voor de wereld aanmerkten, vergeleken met 28 procent die de invasie van Rusland in Oekraïne koos.

Yamide Dagnet, klimaatdirecteur van Open Society, zei: “We moeten niet verbaasd zijn dat zoveel mensen over de hele wereld klimaatverandering aanhalen als de belangrijkste uitdaging waar de wereld voor staat. De klimaatcrisis is onlosmakelijk verbonden met de onrust die we wereldwijd zien. Als er geen zinvolle actie wordt ondernomen, zullen deze crisissen alleen maar verergeren. Opnieuw is het publiek de beleidsmakers voor”.

Weinig troost voor Rusland

Hoewel uit de peiling duidelijk blijkt dat Oekraïne wereldwijd minder belangrijk wordt gevonden dan de klimaatcrisis en de kosten van levensonderhoud, kan Rusland weinig troost putten uit de peiling. Zo vond 49 procent dat “oorlogsmisdaden vooral door Rusland worden begaan”, tegenover 28 procent die vond dat er “oorlogsmisdaden worden begaan door beide partijen”.

Er blijken ook breuklijnen te bestaan over de verantwoordelijkheid voor de Oekraïnecrisis. Respondenten in het mondiale noorden en het mondiale zuiden hebben uiteenlopende visies op de oorzaken van de invasie in Oekraïne. Bijna de helft van de respondenten in Zuid-Afrika (49 procent), 54 procent in Nigeria en 56 procent in India was het ermee eens dat Rusland “het recht had meer invloed te willen uitoefenen op zijn buurland Oekraïne”, vergeleken met 78 procent in het VK die het daar niet mee eens was, samen met 53 procent in Duitsland en 58 procent in de VS en Frankrijk.

Terugtrekking Rusland

Er was wel een sterke en algemene steun voor de eis dat Rusland zich terugtrekt uit Oekraïens grondgebied. Slechts in vier van de 20 landen waar deze vraag werd gesteld - Senegal, India, Indonesië en Servië - was minder dan 50 procent van de ondervraagden van mening dat Rusland zich moet terugtrekken. De bezorgdheid voor Oekraïne was bijzonder groot in Oost-Europa en de meeste G7-landen. Weinig burgers beschouwen de oorlog als een mondiale topprioriteit in Nigeria (21%), India (21%) of Colombia, Egypte, Mexico, Saudi-Arabië en Turkije (minder dan 20%). Opvallend is dat slechts 22 procent van de respondenten in de VS Oekraïne als een mondiale top drie kwestie beschouwt, ondanks de partijoverstijgende financiële en militaire steun van de VS voor Kiev.

Bijna de helft van de respondenten (49%) noemde inflatie en de kosten van levensonderhoud als een van de top drie uitdagingen waarmee hun gezin en gemeenschap vandaag worden geconfronteerd. De bezorgdheid is ook het grootst is in landen met hoge inkomens. De kosten van levensonderhoud stonden in de top drie van Singapore (76% van de respondenten), Groot-Brittannië (70%), Frankrijk en Servië (58%), Polen (57%), Duitsland (45%) en Japan (46%).

Het algemene pessimisme over de richting waarin de wereld zich ontwikkelt was het grootst in Europa en de VS, terwijl er veel meer vertrouwen was in de ondervraagde Aziatische landen, waaronder Indonesië, Singapore en India.