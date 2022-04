Leven vol luxe in het Westen, maar papa steunt Poetin: het dubbelleven van rijke Russische jongeren

De Russische oligarchen en politici geloven in de belangrijke strijd tussen Rusland en het Westen, maar sturen hun kinderen wel naar New York of Londen voor betere universiteiten en bezitten daarnaast ook prachtige huizen in de meest exclusieve buurten in Europa.

Een van de opvallendste voorbeelden is Dmitri Peskov, persverantwoordelijke en rechterhand van Poetin. De kinderen van Peskov gingen naar school in West-Europa, maar Peskov zelf gaat ook graag op vakantie naar het Westen. Zijn huwelijksreis omvatte onder meer een rondvaart met een jacht aan de kust van Sardinië. Klein detail: het huren van die jacht kost 400.000 euro per week.

“Ze willen in het Westen leven omdat hier de rijkste steden zijn en meer luxe”, zegt Rusland-expert Treisman in een interview met CNN. “Daarnaast is het behoud van hun kapitaal zekerder in het Westen, omdat er hier meer wetten zijn die hun vermogen beschermen.”

Rebels karakter

De dochter van Peskov, Elizaveta Peskova, zorgde voor controverse door aan een Russische tv-zender te vertellen dat ze haar veel beter voelt in een Europese omgeving en dat ze het Russische onderwijs een “ware hel” vindt. Recentelijk bracht ze haar vader nog meer in moeilijkheden door op Instagram “nee tegen oorlog” te posten. Ook deed ze na haar opleiding een stage bij het Europees Parlement, wat ook niet in goede aarde viel.

Elizaveta Peskova, dochter van Dmitri Peskov

Ondanks haar rebels karakter tegenover Rusland, vindt Elizaveta het wel fijn dat er genoeg kapitaal is om haar leven in Europa te bekostigen. Zo kocht ze een appartement van 2 miljoen euro in het centrum van Parijs, tussen de Eiffeltoren en de Arc de Triomphe. En ook de halfbroer van Elizaveta moet niet onderdoen. Hij groeide op in Engeland en reisde de wereld rond in privévliegtuigen.

“Heksenjacht”

Elizaveta noemt de sancties tegen haarzelf “onterecht en ongegrond”. Ze is ook kwaad dat de restricties haar ervan weerhouden om te reizen. Op Telegram vertelde ze dat ze trots is om Russisch te zijn, maar dat het sanctioneren van volwassen kinderen van Poetinaanhangers gestoord is. Ze vindt dat er geen fair proces is en dat het lijkt op een heksenjacht en haat voor alles wat Russisch is.

Elizaveta is niet de enige telg van een Russische miljonair die graag in Europa vertoeft. Russisch minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, die in 2017 opriep tot een wereld zonder het Westen, liet zijn dochter ook studeren aan prestigieuze universiteiten in Londen en New York. Ook de stiefdochter van Lavrov, Polina Kovaleva, bezit een huis in Londen van meer dan 5 miljoen euro en gaat daar naar school.

Polina Kovaleva, stiefdochter van Sergei Lavrov, op Instagram

“Verloren aan luxe”

Poetin zelf is geen uitzondering op de regel. Ook Poetins oudste dochter leeft in een huis van 3 miljoen euro in Nederland en zijn jongste dochter heeft een riante villa met acht slaapkamers in Frankrijk. De VS en het Verenigd Koninkrijk hebben nu beide dochters van Poetin sancties opgelegd.

Hoewel zijn eigen familieleden in West-Europa wonen, geeft Poetin toch commentaar op Russen in het buitenland en zegt hij dat ze “verloren zijn aan de luxe en met hun gedachten niet meer bij de mensen in Rusland zitten”.