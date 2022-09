LETTERLIJK. Poetins speech over de annexatie: “Ik wil dat de autoriteiten in Kiev en hun echte meesters in het Westen me horen, zodat ze zich dit herinneren”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Boodschap voor Kiev en het Westen

Rusland viel Oekraïne eind februari binnen en heeft ondertussen grote delen van het land geannexeerd. Sindsdien woedt in het land een wrede oorlog en duiken er steeds meer bewijzen op dat de Russische militairen ook burgerslachtoffers maken. Onder andere in Izjoem en Boetsja - twee plaatsen die de Oekraïners op de Russen wisten te heroveren - zijn bewijzen van massamoorden gevonden.

Volgens Poetin is het echter Oekraïne dat een einde moet maken maken aan de oorlog. Dat Oekraïne in 2014, na de afzetting van de toenmalige pro-Russische Oekraïense president Viktor Janoekovitsj, militairen inzette om pro-Russische protesten in de regio’s Donetsk en Loehansk de kop in te drukken, was het begin van de oorlog tussen beide landen, beklemtoont hij.

“Ik wil dat de autoriteiten in Kiev en hun echte meesters in het Westen me horen, zodat ze zich dit herinneren. De mensen in Loehansk en Donetsk, Cherson en Zaporizja worden onze burgers. Voor altijd. Wij roepen het regime in Kiev op de vijandelijkheden onmiddellijk te staken, een einde te maken aan de oorlog die zij in 2014 hebben ontketend en terug te keren naar de onderhandelingstafel. We zijn er klaar voor (...) Maar we zullen niet discussiëren over de keuze van de mensen in Donetsk, Luhansk, Zaporizja en Cherson. Die is gemaakt. Rusland zal hen niet verraden.”

“We zullen ons land verdedigen met alle macht en middelen die we ter beschikking hebben.”

“Een verscheurd land”

Het Akkoord van Bialowieza, dat in 1991 werd ondertekend door de toenmalige Russische leider Boris Jeltsin, de Oekraïense politicus Leonid Kravtsjoek en de Wit-Russische politicus Stanislaw Sjoesjkevitsj betekende het officiële einde van de Sovjet-Unie en de omvorming tot het Gemenebest van Onafhankelijke Staten. En dat is meer dan 30 jaar later nog steeds een doorn in het oog van de Russische president.

“In 1991, in het Woud van Bialowieza, zonder te vragen wat de gewone burgers wilden, besloten vertegenwoordigers van de toenmalige partij-elites om de Sovjet-Unie te vernietigen, en mensen werden plots afgesneden van hun moederland. Dit heeft ons land verscheurd en verdeeld en werd een nationale catastrofe.”

“Ik geef toe dat ze niet volledig begrepen wat ze deden en tot welke gevolgen dit uiteindelijk onvermijdelijk zou leiden. Maar dit is niet meer belangrijk. Er is geen Sovjet-Unie, het verleden kan niet worden teruggebracht. En het huidige Rusland heeft het niet meer nodig. Daar streven wij niet naar.”

De eenheid die bestond ten tijde van de Sovjet-Unie is iets wat het volk van de voormalige Sovjetstaten in Poetins ogen echter nog steeds verenigt.

“Het slagveld waartoe het lot en de geschiedenis ons hebben opgeroepen, is het slagveld voor ons volk, voor het grote historische Rusland, voor toekomstige generaties, voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.”

Sabotage Nord Stream

Voor de sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen, die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne de inzet van een machtsspel zijn tussen Rusland en Europa, en waarvoor Rusland momenteel als hoofdverdachte wordt beschouwd, wijst Poetin naar de Amerikanen.

“Sancties waren niet genoeg voor de Angelsaksen: ze gingen over tot sabotage. Het is moeilijk te geloven, maar het is een feit dat zij de explosies op de internationale Nord Stream-gaspijpleidingen, die langs de bodem van de Oostzee lopen, hebben georganiseerd. Het is voor iedereen duidelijk wie hier baat bij heeft.”

Kernwapens

Poetin voerde de voorbije maanden beetje bij beetje de nucleaire dreiging op en zei tijdens een toespraak eerder deze maand nog dat Rusland bereid is om “gebruik te maken van alle wapensystemen die ons ter beschikking staan. Vandaag liet hij echter uitschijnen dat het grootste nucleaire gevaar vanuit de Verenigde Staten komt.

“De Verenigde Staten zijn het enige land in de wereld dat twee keer kernwapens heeft gebruikt, waarmee ze de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki hebben vernietigd en een precedent hebben geschapen.”

“Zelfs vandaag de dag bezetten ze Duitsland, Japan, de Republiek Korea en andere landen, en tegelijkertijd noemen ze hen cynisch gelijkwaardige bondgenoten.”

Westers ‘satanisme’

Dat Poetin niet hoog oploopt met het Westen, is niks nieuws. In zijn toespraak van vrijdag beschuldigt hij de westerse wereld opnieuw van het verval van traditionele normen en waarden en zelfs van satanisme. Daarbij schetst hij ook een misvormd beeld van hervormingen in het Westen die de rechten van transpersonen beschermen. Daartegenover plaatst Poetin - die alle dissidente meningen steevast de kop laat indrukken en zijn homofobie nooit onder stoelen of banken stak - Rusland als een baken van vrijheid, waar de rechten burgers en familiewaarden gerespecteerd worden.

“Nu zijn ze helemaal opgeschoven naar een radicale ontkenning van morele normen, religie en familie. De dictatuur van de westerse elites richt zich tegen alle samenlevingen, inclusief de volkeren van de westerse landen zelf. Dit is een uitdaging voor iedereen. Dit is een volledige ontkenning van menselijkheid, de omverwerping van geloof en traditionele waarden. Sterker nog, de onderdrukking van de vrijheid zelf heeft de kenmerken aangenomen van een religie: regelrecht satanisme.”

“Het Westen begon zijn koloniale politiek al in de Middeleeuwen, en daarna volgden de slavenhandel, de genocide op Indiaanse stammen in Amerika, de plundering van India, van Afrika, de oorlogen van Engeland en Frankrijk tegen China. Wat ze deden was hele volkeren verslaafd maken aan drugs, opzettelijk hele etnische groepen uitroeien. Omwille van land en grondstoffen joegen ze op mensen zoals op dieren. Dit is in strijd met de aard van de mens, waarheid, vrijheid en rechtvaardigheid.”

“Willen we hier, in ons land, in Rusland, in plaats van ‘mama’ en ‘papa’ echt ‘ouder nr. 1', ‘ouder nr. 2', ‘ouder nr. 3' hebben? Zijn ze helemaal gek geworden? Willen we echt dat kinderen op onze scholen wordt ingeprent dat er naast vrouwen en mannen nog andere geslachten zijn, en dat ze de kans krijgen een geslachtsoperatie te ondergaan? We hebben een andere toekomst, onze eigen toekomst.”