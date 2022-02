LETTERLIJK. Poetin kondigt militaire operatie aan: “Rusland maakt niet tweede keer de fout om Westen te willen behagen”

De Russische president Vladimir Poetin heeft in een onaangekondigde televisietoespraak in de nacht van woensdag op donderdag kort voor 4 uur Belgische tijd een militaire operatie aangekondigd in de Donbas-regio in het oosten van Oekraïne. Poetin gaf zijn toespraak op hetzelfde moment dat de VN-Veiligheidsraad op aandringen van Oekraïne in een spoedzitting bijeen was. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken stelt dat de “grote Russische invasie van Oekraïne” begonnen is en president Zelensky kondigde een staat van beleg aan.

Poetin zegt volgens het Russische persbureau Interfax “een speciale militaire operatie” uit te willen voeren in de Oekraïense Donbas-regio die Moskou eerder deze week als onafhankelijk heeft erkend. De Russische president roept Oekraïense militairen op “hun wapens neer te leggen” maar zegt ook “geen Oekraïens grondgebied te willen bezetten”. Volgens Poetin is de operatie bedoeld om “mensen te beschermen”.

“Op de drempel van de Grote Vaderlandse Oorlog heeft de USSR de fout gemaakt om een potentieel oorlogszuchtige partij te willen behagen, zo’n fout zal zich niet voor de tweede keer in de Russische geschiedenis voordoen”, verklaarde Poetin.

“We zijn ons er terdege van bewust hoe de Sovjet-Unie in 1940 en begin 1941 van vorige eeuw het begin van de oorlog trachtte te voorkomen of tenminste uit te stellen. Door een potentiële agressor niet tot het uiterste te willen provoceren, liet de Sovjet-Unie na om de meest voor de hand liggende acties uit te voeren teneinde de onvermijdelijke aanval af te weren”, aldus nog Poetin.

Rusland zal volgens Poetin “onmiddellijk reageren in het geval van buitenlandse bemoeienis”. Ook stelt hij dat “bloedvergieten voor rekening van het Oekraïense regime komt”. De Russische president verwees ook naar het “nazisme”, dat volgens hem in Oekraïne aanwezig is en waar hij een einde aan wil maken.

De toespraak van Poetin begon op precies hetzelfde moment dat de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Linda Thomas-Greenfield tijdens een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad Rusland opriep om zich terug te trekken. De VN-gezant van Oekraïne Sergei Kislitsia vroeg Rusland binnen het uur na Poetins toespraak dan weer om “een einde te maken aan de oorlog”. De Oekraïense ambassadeur heeft de VN tijdens de spoedzitting ook gevraagd “al het mogelijke te doen om deze oorlog te stoppen.”

Buitenlandminister Oekraïne: “Grote Russische invasie is begonnen”

Oekraïne beschouwt Poetins toespraak dan ook als een de facto oorlogsverklaring. Minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba stelt op Twitter dat de “grote Russische invasie van Oekraïne” begonnen is. “Vreedzame Oekraïense steden liggen onder vuur. Dit is een oorlog van agressie. Oekraïne zal zichzelf verdedigen en winnen. De wereld kan en moet Poetin stoppen. De tijd om te handelen is nu.”

In meerdere Oekraïense steden, waaronder hoofdstad Kiev en tweede grootste stad Charkov, zijn in de nacht van woensdag op donderdag na Poetins toespraak explosies gehoord. Het luchtruim boven het land is gesloten, vluchten worden omgeleid naar buurlanden.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky kondigde donderdagochtend vroeg in een toespraak aan zijn volk de staat van beleg aan. Hij adviseerde zijn landgenoten zoveel mogelijk thuis te blijven en stelde dat militaire infrastructuur momenteel getroffen wordt door raketaanvallen. Ook de Oekraïense grensbewaking wordt volgens de president aangevallen. Zelensky zei contact te hebben gehad met de Amerikaanse president Biden en “sterk en klaar voor alles” te zijn. “Wij zullen winnen.”

Reacties VS, NAVO, EU en VN

De Amerikaanse president Biden reageerde ook al publiekelijk op Poetins toespraak. “De wereld zal Rusland afrekenen op de aanval die het land heeft ingezet op Oekraïne”, zegt Biden, die spreekt van een “voorbedachte” oorlog, die niet is uitgelokt en ongerechtvaardigd is. Biden voorziet een “rampzalig verlies van leven” en “menselijk leed”, waarvoor volgens hem “alleen Rusland verantwoordelijk” voor is.

De VS en hun bondgenoten zullen de “nodeloze agressie” volgens Biden vandaag beantwoorden, wanneer hij “verdere consequenties” voor Rusland bekend zal maken.

Ook NAVO-chef Jens Stoltenberg heeft de “roekeloze Russische aanval op Oekraïne” sterk veroordeeld. Hij zei in een verklaring dat NAVO-bondgenoten zullen vergaderen over de mogelijke gevolgen van Ruslands “agressieve daden”. Hij zei verder achter de bevolking van Oekraïne te staan in “deze verschrikkelijke tijd”.

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties richtte zich na diens toespraak rechtstreeks tot de Russische president en vroeg hem “in naam van de mensheid” zijn troepen terug naar Rusland te halen. Guterres stelde dat de aanval “het treurigste moment van zijn ambtstermijn” is.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemt de Russische aanval op Oekraïne “ongerechtvaardigd”. “We zullen het Kremlin daarvoor verantwoordelijk houden". Von der Leyen spreekt haar medeleven uit met de Oekraïners “in deze donkere uren”. “Onze gedachten zijn bij Oekraïne en de onschuldige vrouwen, mannen en kinderen die voor deze onuitgelokte aanval staan en vrezen voor hun leven”, klonk het via Twitter.

VN-baas Antonio Guterres en Ruslands VN-ambassadeur Vassily Nebenzia.

In meerdere Oekraïense steden, waaronder hoofdstad Kiev (foto) en tweede grootste stad Charkov, zijn explosies gehoord nadat de Russische president Poetin in een toespraak een militaire operatie aankondigde in de Oekraïense Donbas-regio.