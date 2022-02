LETTERLIJK. Dit zei Poetin tijdens zijn merkwaardige toespraak over conflict in Oekraïne: “Rusland heeft het volste recht om vergeldingsmaatregelen te nemen”

De Russische president Vladimir Poetin richtte zich gisteren in een toespraak - die veel weg had van een geschiedenisles met foute informatie - tot het Russische volk. Dat deed hij volgens onze Ruslandkenner Carolien van Nunen op een dreigende, misschien zelfs “losgeslagen” manier. Lees hier wat Poetin exact zei tijdens zijn toespraak.

“Als Oekraïne lid zou worden van de NAVO, zou dat een directe bedreiging vormen voor de veiligheid van Rusland”, zo herhaalde Poetin nogmaals. “Ze proberen ons ervan te overtuigen dat de NAVO een vredelievend en puur defensief bondgenootschap is. Ze zeggen steeds dat het geen bedreiging vormt voor Rusland. Ze vragen ons om hen op hun woord te geloven. Maar we kennen de echte waarde van zulke woorden.”

“Wat er verder gebeurt, is de schuld van de VS en de NAVO”

“Degenen die het pad van geweld, bloedvergieten en wetteloosheid zijn ingeslagen, herkennen en erkennen geen andere oplossing voor de Donetsk-kwestie, behalve de militaire. Daarom acht ik het noodzakelijk om een langverwachte beslissing te nemen en onmiddellijk de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk te erkennen”, verklaarde Poetin. Daarop beval Poetin het Russische leger om er “de vrede te handhaven”. Lees: Oekraïne binnen te trekken.

Quote Het regime dat op dit moment regeert over het grondge­bied van Oekraïne is ook verantwoor­de­lijk voor de mogelijke voortzet­ting van het bloedver­gie­ten. Vladimir Poetin, president van Rusland

“Van degenen die de macht in Kiev hebben gegrepen en behouden, eisen we een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden. Het regime dat op dit moment regeert over het grondgebied van Oekraïne is ook verantwoordelijk voor de mogelijke voortzetting van het bloedvergieten.”

“We begrijpen heel goed dat de militaire dreiging tegen Rusland vele malen zal toenemen. Want, wie is de belangrijkste vijand van de VS en de NAVO? Rusland. In NAVO-documenten wordt ons land officieel uitgeroepen tot de grootste bedreiging voor de veiligheid. En Oekraïne zal dienen als springplank in de aanval.”

‘Chantage’

“Ze proberen ons opnieuw te chanteren met sancties." Deze zullen volgens de Russische president weinig effect hebben. En zonder het conflict in Oekraïne zou er volgens Poetin wel een ander smoesje gebruikt worden om nieuwe sancties tegen Rusland te introduceren. “Deze hebben slechts één doel: de ontwikkeling van Rusland in bedwang houden. Rusland heeft het volste recht om vergeldingsmaatregelen te nemen, om zijn eigen veiligheid te waarborgen. Dat is precies wat we zullen doen.”

Geschiedenisles volgens Poetin

“Modern Oekraïne is volledig gecreëerd door Rusland, om precies te zijn, bolsjewistisch, communistisch Rusland. Dit proces begon onmiddellijk na de revolutie van 1917”, zo gaat Poetin verder over de manier waarop modern Oekraïne volgens hem ontstaan is. “Als gevolg van het bolsjewistische beleid ontstond Sovjet-Oekraïne, dat zelfs vandaag de dag met goede reden ‘Lenins Oekraïne’ kan worden genoemd. Hij is de auteur en architect. En nu hebben afstammelingen monumenten van Lenin gesloopt in Oekraïne. Dit noemen ze decommunisatie. Wil je decommunisatie? Goed voor ons. Maar dan moet je niet halverwege stoppen. Wij zullen jullie laten zien wat echte decommunisatie is.”

