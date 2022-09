LETTERLIJK: Dit is wat King Charles III zei tijdens zijn allereerste speech als koning

Ik spreek u vandaag toe met een gevoel van diep verdriet. In haar leven is Hare Majesteit de Koningin, mijn geliefde moeder, een inspiratie en een voorbeeld geweest voor mij en mijn hele familie. En we zijn haar de oprechtste hulde verschuldigd die om het even welke familie haar moeder verschuldigd kan zijn. Voor haar liefde, affectie, leiding, begrip en voorbeeld.

Koningin Elizabeth heeft een mooi leven geleid. We rouwen diep om haar heengaan. Die belofte van een levenslange dienst, vernieuw ik nu voor u allen vandaag.

Naast het persoonlijke verdriet van mijn familie, delen wij met zo velen van u, in het Verenigd Koninkrijk en alle landen waar ze staatshoofd was, in het Gemenebest, over de hele wereld, een gevoel van diepe dankbaarheid voor de meer dan 70 jaar waarin mijn moeder als koningin zoveel mensen heeft gediend in zo veel naties.

In 1947, op haar 21ste verjaardag, beloofde ze in een toespraak vanuit Kaapstad aan het Gemenebest om haar leven, kort of lang, te wijden aan het dienstbetoon voor haar onderdanen. Dat was meer dan een belofte: het was een diepe persoonlijke toewijding, die ze haar hele leven nastreefde. Ze heeft opofferingen gemaakt voor haar plicht. Haar toewijding als vorst kende geen moment van zwakte. Niet in tijden van verandering en vooruitgang. Niet in tijden van vreugde en in tijden van verdriet en afscheid.

In haar leven van dienstbetoon, zagen we blijvende liefde voor traditie maar ook onverschrokken liefde voor vooruitgang. Dat maakt ons als naties zo groot. De affectie, de bewondering en het respect die ze nastreefde, werden het keurmerk van haar bewind. Elk lid van mijn familie kan het getuigen: ze combineerde deze kwaliteiten met warmte, humor en een vermogen om altijd het beste te zien in mensen.

Ik eer de herinnering aan mijn moeder en ik breng eer aan haar leven van dienstbetoon. Ik weet dat haar dood velen van jullie veel verdriet doet en ik deel dat gevoel van verlies met jullie meer dan ik kan zeggen.

Toen de koningin de troon besteeg, waren Groot-Brittannië en de wereld nog de ontberingen en de naweeën van de Tweede Wereldoorlog aan het verwerken en leefden ze nog volgens de conventies van eerdere tijden. In de loop van de afgelopen 70 jaar hebben we onze samenleving er één van vele culturen en vele religies zien worden. De instituties van de staat zijn ook veranderd. Maar ondanks alle veranderingen en uitdagingen hebben onze natie en onze bredere familie van rijken - op wier talenten, tradities en verwezenlijkingen ik onuitsprekelijk trots ben - gebloeid. Onze waarden zijn dezelfde gebleven en moeten dat ook blijven.

De rol en de plichten van de monarchie blijven ook dezelfde. Net zoals de speciale band van de soeverein mét en zijn verantwoordelijkheid ten ópzichte van de Anglicaanse Kerk. De Kerk waar ook mijn eigen geloof zo diep in geworteld is. In dat geloof en de waarden die het inspireert, heb ik geleerd om een gevoel van plichtbewustzijn te koesteren tegenover anderen en het grootste respect te hebben voor de waardevolle tradities, vrijheden en verantwoordelijkheden van onze unieke geschiedenis en onze parlementaire regering.

Zoals de koningin zelf altijd deed met niet aflatende toewijding, zweer ik nu ook plechtig om voor de resterende tijd die ik nog van God krijg, de grondwettelijke principes te respecteren, in het hart van onze natie. Waar u ook mag wonen in het Verenigd Koninkrijk of in de rijken en territoria over de hele wereld, en wat ook uw achtergrond of geloof mag zijn, ik zal mijn best doen om u te dienen met trouw, respect en liefde. Net zoals ik dat eerder in mijn leven ook heb gedaan.

Mijn leven zal natuurlijk veranderen nu ik mijn nieuwe verantwoordelijkheden opneem. Ik zal niet langer zo veel van mijn tijd en energie kunnen geven aan de liefdadigheid die mij zo na aan het hart ligt. Maar ik weet dat dit belangrijke werk verder zal gaan in de betrouwbare handen van anderen.

Dit is ook een tijd van verandering voor mijn familie. Ik reken op de liefdevolle hulp van mijn lieve vrouw Camilla. Ter erkenning van haar eigen trouwe dienstbetoon sinds we 17 jaar geleden getrouwd zijn, wordt ze nu mijn koningin-gemalin. Ik weet dat ze haar nieuwe rol met een standvastige toewijding aan plicht zal uitvoeren, waarop ik al zo lang vertrouw.

Als mijn troonopvolger zal William de Schotse titels overnemen die zo veel voor mij betekend hebben. Hij volgt mij op als Hertog van Cornwall en neemt de verantwoordelijkheden op voor het hertogdom Cornwall, iets wat ik meer dan vijf decennia lang heb gedaan.

Vandaag ben ik trots om hem Prins van Wales te maken, het land waarvan ik de titel zo lang heb mogen gedragen, zo een lange periode in mijn leven. Met Catherine naast hem zullen onze nieuwe Prins en Prinses van Wales een inspiratie blijven vormen en onze nationale gesprekken sturen, en datgene aan de rand naar het centrum brengen, waar vitale hulp gegeven kan worden.

Ik wil ook mijn liefde voor Harry en Megan uitdrukken, terwijl ze hun leven aan de andere kant van de oceaan verder uitbouwen.

Over iets minder dan een week zullen we samenkomen als een natie, als een Gemenebest, en een wereldwijde gemeenschap, om mijn geliefde moeder te ruste te leggen. Laat ons in ons verdriet haar voorbeeld niet vergeten en er kracht uit halen.

Uit naam van heel mijn familie kan ik alleen maar de meest oprechte dankbaarheid uiten voor uw medeleven en steun. Ze betekenen meer voor mij dan ik kan zeggen.

En aan mijn liefste mama, nu u aan uw laatste grote reis begint om wijlen mijn papa te vervoegen, wil ik alleen dit zeggen: dank u. Dank u voor uw liefde en toewijding, aan onze familie en aan de familie van naties die u zo vol overgave gediend hebt al die jaren. Moge de engelen u rust schenken.

