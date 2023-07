Letse stranden dicht na lekkage bij rioolwaterzuivering

Zo’n honderd kilometer strand aan de westkust van Letland is gesloten voor publiek nadat een pijp was gebarsten in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de plaats Liepaja. De burgemeester van die stad heeft inwoners ook gevraagd hun toiletten niet al te vaak door te trekken, omdat rioolwater door de breuk rechtstreeks in de Baltische Zee terechtkomt.