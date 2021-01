Letse gezondheidsminister ontslagen na vaccinrel

De minister van Volksgezondheid van Letland is ontslagen na kritiek van de premier over de gebrekkige vaccinatiecampagne in het land. Ilze Vinkele kreeg van premier Krisjanis Karins te horen dat er "geen duidelijk en omvattend plan is voor vaccinatie tegen Covid-19", nadat ze eerder al van andere tekortkomingen was beschuldigd. Volgens Karins is er momenteel "niets belangrijkers dan het vaccinatieplan".