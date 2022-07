Letland voert dienstplicht in door spanningen met Rusland

Klacht van Duits farmabe­drijf CureVac tegen concurrent BioNTech omwille van innovatie­ve messenger-RNA-technolo­gie in coronavac­cins

Het Duitse biotechnologiebedrijf CureVac heeft dinsdag aangekondigd dat het klacht indient tegen zijn concurrent BioNTech, dat samen met farmabedrijf Pfizer een van de succesvolste coronavaccins ontwikkelde. Volgens CureVac heeft BioNTech met de innovatieve messenger-RNA-technologie (in het Nederlands ook "boodschapper-RNA") een inbreuk gepleegd op CureVacs intellectuele eigendom. In een reactie zegt BioNTech dat zijn werk "origineel" is en dat het bedrijf "zich krachtig zal verdedigen tegen alle beschuldigingen".

