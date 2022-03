‘Let It Go’-meisje Amelia (7) zingt Oekraïens volkslied voor volle arena in Polen

Amelia Anisovych (7), het Oekraïense meisje dat viraal ging nadat ze het Disney-liedje ‘Let It Go’ zong vanuit een schuilkelder in Kiev, heeft nu ook het Oekraïense volkslied gezongen tijdens een benefietconcert in Polen. Het meisje ontvluchtte Oekraïne een tweetal weken geleden met haar broer en grootmoeder en kwam zo in Polen terecht. Daar bracht ze nu een speciale a capella-versie van het volkslied. “Het is altijd al mijn droom geweest om te zingen”, aldus Amelia.