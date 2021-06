Les Républicains aan kop in regionale verkiezingen Frankrijk

Franse gendarme­rie legt raveparty in Bretagne met 1.500 mensen stil: feestvier­der verliest hand

19 juni De Franse ordetroepen hebben even na de klok van 17 uur de ontruiming aangevat van het Bretoense Redon (Ille-et-Vilaine) waar een illegale raveparty aan de gang is. De ordediensten gebruiken daarbij traangras. Bij de gewelddadige confrontatie tussen feestvierders en politie vielen verscheidene gewonden. “Een jonge feestvierder van 22 jaar verloor een hand”, aldus de prefect van Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier. Vijf mannen zijn zaterdag in voorlopige hechtenis genomen. Intussen is de evacuatie afgerond, meldt de prefect.