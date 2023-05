Lerares uit Florida “beschuldigd van indoctrinatie na tonen Disney-film met gay personage”

Het overkoepelende Hernando County School District bevestigde aan Amerikaanse media dat er een onderzoek is ingesteld naar een leerkracht na een klacht van een ouder, die zelf in die schoolraad zou zitten. Deze moeder vindt de leerlingen van Barbee te jong voor de computeranimatiefilm ‘Strange World’.

‘Strange World’ is een sciencefictionfilm van Disney uit 2022 over de familie Clades, bestaande uit ontdekkingsreizigers die op zoek gaan naar een onbekende wereld. Disney voerde daarin voor het eerst ook een openlijk gay personage op. Ethan Clade is namelijk verliefd op een andere mannelijke figuur, waarvan de stem overigens is ingesproken door Jaboukie Young-White, een Amerikaanse komiek die op mannen valt.

Toelating van ouders

Barbee, die lesgeeft op de Winding Waters K-8 school, zegt dat ze er de bewuste film uitpikte omdat die zou passen binnen het vak aardrijkskunde en ecosystemen. De lerares had vooraf ook ondertekende toelatingsformulieren van de ouders gevraagd om films aan haar leerlingen te kunnen tonen waarvoor duiding van de ouders vereist is - vergelijkbaar met onze waarschuwingslabels 12 plus of 16 plus.

Volledig scherm Gouverneur van Florida, Ron DeSantis, is verwikkeld in een bitsig gevecht met Disney, de grootste werkgever van de staat. © AP / AFP

De hele heisa heeft te maken met de fel omstreden onderwijswet die de Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis, vorig jaar in maart ondertekende. De ‘Don’t Say Gay’-wet - zoals tegenstanders haar herdoopten - stelde aanvankelijk dat onderwijs over seksuele geaardheid en genderidentiteit aan leerlingen jonger dan tien jaar voortaan verboden zou zijn. Onlangs is de controversiële wet nog verder uitgebreid naar alle leeftijdscategorieën, tot het hele middelbare onderwijs toe. Inclusief de 11- en 12-jarigen dus aan wie Barbee lesgeeft, maar dat wist de lerares naar eigen zeggen niet. Leerkrachten die de wet overtreden, kunnen worden geschorst en zelfs hun onderwijslicentie verliezen.

Disney vs DeSantis

“Ik zou nooit iemand indoctrineren om mijn eigen overtuiging op te leggen”, aldus Barbee in een TikTok-video van zes minuten. “Maar ik zal wel altijd iemand zijn bij wie je in vertrouwen terechtkan, en die een boodschap van vriendelijkheid, positiviteit en medeleven voor iedereen verkondigt.”

Het schooldistrict liet weten de animatiefilm in de toekomst alvast niet meer te zullen vertonen op school. CNN kon een bericht aan de ouders inkijken waaruit blijkt dat het schooldistrict “de zaak onderzoekt om te zien of verdere corrigerende maatregelen nodig zijn”. Volgens Barbee werden er daarvoor kinderen uit de klas gehaald en ondervraagd over de film. “Enig idee wat voor trauma dat zal veroorzaken bij sommige leerlingen?”, zegt Barbee nog op TikTok.

Disney zelf ging al fors in tegen de beslissing van Ron DeSantis, wat leidde tot een bitsig gevecht tussen de gouverneur en de grootste werkgever in de staat Florida. Disney sleepte vorige maand nog Ron DeSantis voor de rechter, waarop DeSantis hetzelfde deed met de Amerikaanse entertainmentgigant.