Lerares die neergeschoten werd door zesjarige “probeerde wapen van hem af te nemen”

De lerares die neergeschoten werd door een zesjarige jongen in Newport News (Virginia) probeerde het wapen van hem af te nemen. Dat verklaart Brittaney Gregory, de moeder van een van de klasgenoten, in de ‘Washington Post’. De toestand van Abby Zwerner (25) is nog altijd ernstig, maar wel stabiel.

De leerlingen hadden net een verhaaltje gelezen en maakten zich klaar voor de les kunst. Op dat moment ontstond er echter ruzie. Het kind haalde een pistool uit zijn rugzak en richtte het vizier op de juf. “Het schot viel toen Zwerner probeerde het wapen van hem af te nemen”, aldus Gregory.

Volledig scherm © AP

In eerste instantie was het slachtoffer kritiek. Met haar laatste krachten riep ze nog tegen haar leerlingen dat ze moesten vluchten. “Abby was zijn favoriete juf. Ze heeft een sprankelende persoonlijkheid. Soms stopte ze briefjes met inspirerende boodschappen in de boekentassen van haar leerlingen”, gaat Gregory verder.

Volledig scherm © AP

Nachtmerries

Haar zoon heeft nu nachtmerries overgehouden aan het voorval. “Normaal slaapt hij in zijn eigen kamer, maar nu kwam hij vragen of hij in mijn bed mocht liggen. In zijn dromen bleef hij herhalen dat ze daar weg moesten raken. Normaal is hij een vlotte babbelaar, maar nu struikelde hij over zijn woorden. Er zal een therapeut aan te pas moeten komen om hem over zijn trauma heen te helpen.”

Volledig scherm © via REUTERS

De jonge dader krijgt mentale begeleiding en zit voorlopig vast. Ondanks de zwaarwichtige feiten zal hij meer dan waarschijnlijk aan een veroordeling ontsnappen. “Daar is hij nu eenmaal te jong voor”, aldus de Amerikaanse professor rechtsleer Andrew Block. “Wie jonger is dan 7 jaar is mentaal niet rijp genoeg om bewust een misdaad te plegen. Daarnaast moet een beklaagde ook bekwaam zijn om voor een rechter te verschijnen. Hij of zij moet het principe van een proces begrijpen en zichzelf kunnen verdedigen. Dat is veel te veel gevraagd voor een zesjarige.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.