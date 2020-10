Leraar onthoofd die in klas in voorstad van Parijs Mohammed-karikaturen toonde

In Conflans Sainte-Honorine (Yvelines), een voorstad ten noordwesten van Parijs, is vrijdag op straat een man onthoofd. De dader zou “Allah Akbar” hebben geroepen, meldt Le Parisien. Het zou volgens de krant om een achttienjarige Tsjetsjeen gaan. Het slachtoffer, Samuel P., was een geschiedenisleraar die onlangs in de klas karikaturen liet zien van de profeet Mohammed. De Franse justitie ziet de zaak als een moord met terreurachtergrond. De dader is doodgeschoten door de politie.

De vermoedelijke dader had een keukenmes bij en bedreigde enkele honderden meters verder in de nabijgelegen stad Eragny-sur-Oise de ordediensten. Die waren opgeroepen, omdat een verdacht individu aan een school aan het rondwaren was. Door de bedreigingen opende de politie meermaals het vuur, wat de man het leven kostte, zo hebben enkele media gemeld.

De feiten speelden zich omstreeks 17.00 uur af nabij een school. Na de moord bedreigde de dader de politie met een mes en werd hij neergeschoten. De politie heeft verzocht de plaats van de onthoofding en de schietpartij te mijden. Het antiterreurparket is met het onderzoek belast.

Volgens de eerste vaststellingen zou het slachtoffer, een leerkracht geschiedenis, onlangs zijn studenten een les over vrijheid van meningsuiting hebben gegeven, schrijft Le Parisien. Tijdens die les zou hij Mohammed-cartoons hebben getoond. Nadien kreeg de leraar bedreigingen van ouders, die de school hadden gevraagd om de man te ontslaan. De leerkracht had klacht ingediend bij de politie.

De verdachte zou “Allah Akbar” hebben geroepen. Het zou volgens Le Parisien om een achttienjarige Tsjetsjeen gaan. Hij had een mes bij zich en naast hem werd een geweer gevonden. De man postte naar verluidt een gruwelijke video met het afgehakte hoofd net voordat hij werd neergeschoten, meldt Le Parisien nog.

De ontmijningsdienst is ook ter plaatse gekomen om te onderzoeken of de man geen explosievengordel omhad, meldden meerdere media.

Terreur

Of er een verband is tussen het incident en het klasgebeuren is nog niet uitgemaakt. Wel is het nationaal antiterreurparket met het onderzoek belast. Er loopt een onderzoek naar “moord in verband met een terreurdaad” en “terroristische bendevorming”.

De Franse president Emmanuel Macron heeft zich, net als premier Jean Castex, ter plaatse begeven. Het staatshoofd kwam even na 21.00 uur aan in het college Bois d’Aulne in Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), waar de geschiedenisleraar les gaf. Macron wil er praten met leerkrachten. Macron was in het gezelschap van minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer en staatssecretaris voor Gelijkheid van Kansen en Strijd tegen de discriminatie Marlène Schiappa.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin is teruggekomen uit Marokko om naar het crisiscentrum in zijn ministerie te gaan voor overleg met Macron en premier Jean Castex. De strijd tegen islamistisch terrorisme is één van de prioriteiten van Macron en de centrumregering van premier Jean Castex. Sinds jaren lijdt Frankrijk onder islamistische aanslagen die al aan meer dan 250 mensen het leven hebben gekost.

Charlie Hebdo

In 2015 vielen twaalf doden door een terroristische aanval op het satirische Charlie Hebdo. Dat gebeurde kort nadat het blad cartoons met de profeet Mohammed had gepubliceerd.

Vorige maand was er een steekincident bij het vroegere kantoor van het blad. Dat was kort nadat het blad weer karikaturen van Mohammed had gepubliceerd vanwege de rechtszaak tegen betrokkenen bij de terreuraanval.