Lek in reservoir met giftig afvalwater: milieuramp dreigt in Florida

400 kilo cocaïne gevonden in Rotterdam­se haven in lading bestemd voor Belgisch bedrijf

2 april De douane heeft in de haven van Rotterdam 400 kilo cocaïne gevonden in een lading erts afkomstig uit Peru. Het erts was bestemd voor een bedrijf in België, dat volgens het openbaar ministerie (OM) in Nederland vermoedelijk niets met de drugssmokkel te maken heeft.