Leidt nieuwe schattenjacht van doorzetter Piotr Koper na al die jaren naar gepantserde nazitrein vol goud?

In 2015 klonk het nog dat het mysterie rond de verdwenen nazitrein vol goud op het punt stond ontrafeld te worden. De hele wereld zat op het puntje van haar stoel. Maar zoveel opgravingen later is de nazitrein nog altijd niet gevonden. Toch geeft één van de oorspronkelijke schattenjagers niet op. Hij blijft naarstig zoeken en graven op nieuwe locaties én vond inmiddels een andere schat. Nu staat een nieuwe zoektocht op stapel op een “geheime plek”.

Een nazitrein vol goud en andere waardevolle schatten die door de Duitsers in 1945 verstopt zou zijn voor het oprukkende Sovjetleger in een geheim tunnelcomplex ten zuiden van de Poolse stad Wroclaw, blijft tot de verbeelding spreken. Andreas Richter en Piotr Koper werden in 2015 wereldnieuws toen ze met radarbeelden in de hand claimden dat de trein begraven lag in een ondergronds complex in de bergen rond het Poolse Walbrzych. “We hebben hem gevonden”, klonk het toen triomfantelijk.

Ook de Poolse minister van Cultuur stapte mee in het verhaal, net als de plaatselijke autoriteiten die hielpen met de omvangrijke graafwerken. Maar ondanks alle ingezette middelen, werd de nazitrein niet gevonden.

In 2018 gaf Andreas Richter aan dat hij niet meer betrokken wilde zijn bij de “nutteloze” schattenjacht, alhoewel hij er quasi zeker van is dat de trein wel degelijk bestaat. De man beweerde dat er “fouten en onnauwkeurigheden” gebeurd zijn tijdens de zoektocht. Hij zou al tienduizenden euro’s in de schattenjacht gestoken hebben, zonder ook maar één gram goud te vinden.

Piotr Koper daarentegen, blijft sindsdien volharden en een believer van het project. En het moet gezegd, sinds de wegen van de schattenjagers scheidden, zit hij niet stil en mag hij ook een groot succes op zijn palmares schrijven.

Verrassend genoeg ontdekte de man in 2019 een echte schat op een heel andere plek - zij het per ongeluk. In de Poolse regio Neder-Silezië bracht hij tijdens renovatiewerken in een kasteel eeuwenoude schilderijen van Tsjechische en Duitse heersers aan het licht.

Quote Plots keek ik een keizer recht in het gezicht. Piotr Koper

“Plots keek ik een keizer recht in het gezicht”, lachte Koper toen hij vertelde over zijn toevallige vondst. Al zo’n elf jaar is de aannemer belast met de renovatie van het 700 jaar oude Schloss Adelsbach in Struga.

Koper zag verfsporen onder het pleisterwerk op de muren verschijnen. “Ik heb het voorzichtig verwijderd”, vertelde de Pool terwijl hij het moment beschreef waarop hij één van de 500 jaar oude schilderijen tegenkwam. “Het was een emotioneel moment.”

De portretten van Duitse en Boheemse heersers zijn een ware schat voor de eigenaar van het kasteel, Krzysztof Wieczorek. Het is een tot nu toe unieke vondst, zei hij over de portrettengalerij, die zich over meer dan 50 vierkante meter langs de muren van het kasteel uitstrekt. Volgens schattingen zijn de afbeeldingen gemaakt tussen 1560 en 1570. Negen portretten zijn al ontdekt onder gips en verf. “De meeste schilderijen zitten nog steeds verborgen”, onthulde Wieczorek. Het zou gaan om meer dan 22 waardevolle schilderijen.

De eigenaar ziet het al jaren als zijn missie om het kasteel van Adelsbach te redden van verval en heeft het daarom uitgebreid laten renoveren. “De schilderijen blazen het kasteel nieuw leven in”, vertelde hij opgewekt. Hij wil het monument dan ook graag openstellen voor bezoekers.

Ook Koper was zeer tevreden met zijn vondst: “Het is iets tastbaars”, zo vergeleek hij de kunstschat met de vooralsnog mislukte zoektocht naar de nazitrein vol goud. Toch is hij zijn oorspronkelijke droom nooit uit het oog verloren: “Dat project is nog lang niet dood.”

Want de Pool is in de loop der jaren blijven op de proppen komen met nieuwe plannen om de gepantserde trein op te sporen. Feit is dat hij naar eigen zeggen niet meer wil graven bij het tunnelcomplex, waar de radarbeelden hem enkele jaren geleden naartoe leidden. “Te duur”, aldus Koper die inmiddels met behulp van een stichting geld heeft ingezameld om de schattenjacht (elders) te kunnen voortzetten. Of is het een afleidingsmanoeuvre?

In juli 2021 leidde de zoektocht hem nog naar een meer. Met behulp van radarbeelden, sonar en een onderwaterdrone werden aanwijzingen gevonden die erop wezen dat er zich een groot stalen voorwerp bevond op de bodem van het meer in het Poolse dorp Zarska Wies. Hij riep daarop de hulp in van de Poolse duiker en recordhouder Marcel Korkus. Maar deze laatste kon niet met zekerheid zeggen of het de trein was die onder het sediment lag, maar zei wel dat hij het “onwaarschijnlijk” achtte.

Terug naar af dus voor de schattenjager, maar die blijft allerminst bij de pakken zitten. In juni van dit jaar heeft hij aangekondigd dat hij de zoektocht naar de legendarische trein hervat. De Pool heeft daarvoor een nieuwe plaats uitgekozen. Hij wacht nog op vergunningen om later dit jaar met het veldwerk te beginnen. De nieuwe plek is gekozen op basis van jarenlang diepgaand onderzoek, klinkt het.

De locatie waar zal worden gegraven, is vooralsnog een goed bewaard geheim. Zal de nieuwe schattenjacht uiteindelijk wél leiden naar de nazitrein vol goud? En wordt er misschien toch nog teruggekeerd naar de oude ondergrondse spoorweg waar de zoektocht begon? De tijd zal moeten uitwijzen of het mysterie alsnog wordt ontrafeld, maar aan de ijver van Piotr Koper zal het alvast niet liggen.

