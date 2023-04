Leidt dit proces ertoe dat Trump opnieuw president wordt? “Het échte beeld dat we moeten onthouden is de bewaker die de deur in zijn gezicht liet vallen”, zegt kenner

Wit-Russische militairen krijgen opleiding in Rusland om kernwapens te leren gebruiken

Wit-Russische militairen krijgen in Rusland een opleiding over hoe ze kernwapens moeten gebruiken. Dat melden Moskou en Minsk. Iets meer dan een week geleden kondigde de Russische president Vladimir Poetin aan dat Rusland “tactische” kernwapens in Wit-Rusland zou stationeren. Volgens Poetin zijn tien vliegtuigen in het buurland al uitgerust om dergelijke wapens te gebruiken. Daarnaast wordt er tegen 1 juli een speciale opslagplaats gebouwd.