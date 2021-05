Leiding van Republikeinen in Congres verzet zich tegen onderzoekscommissie bestorming Capitool

70 procent minder echtschei­din­gen in China na controver­siële ‘afkoelwet’ die het bemoei­lijkt

14:11 Het aantal echtscheidingen in China is in het eerste kwartaal van dit jaar met 70 procent gedaald. Dat is het gevolg van een controversiële ‘afkoelwet’ die ervoor zorgt dat koppels 30 dagen moeten wachten voor ze kunnen scheiden.