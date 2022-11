Leiders China en Australië houden eerste gesprek in jaren

De leiders van China en Australië spraken elkaar voor het laatst kort in 2019, bij een G20-top in Japan. Ook toen waren de verhoudingen al gespannen, omdat Australië zich verzet tegen een groeiende Chinese aanwezigheid in de Indo-Pacifische regio. De relatie verslechterde toen Australië opriep tot een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus in China. Beijing heeft de afgelopen jaren ook meerdere Australiërs opgepakt. Australië heeft echter baat bij een goede band met China, aangezien het de belangrijkste handelspartner is.