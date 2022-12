Leider Wagner-leger wil vrouwelijke gevangenen naar frontlinie sturen: “Kunnen ook saboteurs en scherpschutters zijn”

Prigozjin denkt naar eigen zegen al enige tijd na over het idee. “Er is weerstand, maar ik denk wel dat we er zullen komen”, zo staat te lezen in het persbericht. De verklaring is een antwoord op een brief van Vyacheslav Vegner, een parlementslid in de Russische regio Sverdlovsk. In de brief beweert de politicus dat enkele Russische vrouwen die vastzitten in de gevangenis van de stad Nizjni Tagil hem gevraagd zouden hebben om naar het Oekraïense front te worden gestuurd en zo het Russische leger te helpen.