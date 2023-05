Leider van ‘saboteur’-groep waarschuwt Rusland dat het meer invallen mag verwachten

Studie: aantal ‘moderne slaven’ neemt met kwart toe tot 50 miljoen wereldwijd

Het aantal mensen dat zich in een situatie van ‘moderne slavernij’ bevindt, is in vijf jaar sterk gestegen. Dat blijkt uit de Global Slavery Index die de Australische mensenrechtenorganisatie Walk Free woensdag heeft gepubliceerd. Volgens de index zaten in 2021 wereldwijd vijftig miljoen mensen gevangen in moderne slavernij. Dat zijn er tien miljoen meer dan in 2016. In België wordt het aantal moderne slaven op 11.000 geschat.